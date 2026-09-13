Щоб заходи відбулись спокійно та безпечно, поліцейські посилили свою присутність задля публічного порядку та безпеки громадян.

До несення служби були залучені співробітники різних підрозділів поліції та військовослужбовці Національної гвардії України, які забезпечували правопорядок на локаціях, стежили за дотриманням громадянами встановлених правил та оперативно реагували на можливі зміни обстановки, повідомили в поліції Миколаївської області.

Вибухотехніки та кінологи поліції ретельно обстежили визначені локації на предмет виявлення небезпечних або підозрілих предметів.

Особлива увага правоохоронців була приділена безпеці громадян у центральній частині міста та у місцях найбільшого скупчення людей.

Поліцейські Миколаївщини дякують мешканцям і гостям міста за розуміння, відповідальність, взаємоповагу та законослухняність.

Нагадуємо, 12 вересня Миколаїв відзначав День міста:

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