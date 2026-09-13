Вчора, 12 вересня, у миколаївському Яхт-клубі відбувся Відкритий чемпіонат Миколаївської області з баскетболу 3х3 до Дня міста Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба МБК «Ніко-Баскет».

У змаганнях взяли участь 26 команд, які були розподілені на 6 груп. Вісім найкращих команд вийшли до плей-оф, де визначили переможця чемпіонату.

У конкурсі триочкових кидків перемогу здобув Артем Водолазський.

Бронзу чемпіонату виборола команда «Ніко-Баскет», яка в матчі за третє місце переграла «Built Different».

Переможцем турніру стала команда «Amateurs», яка у фіналі обіграла «Недра ЧІЛІ».

MVP турніру став Рамін Лутвалієв.

Як повідомляло Інше ТВ, Святкування Дня міста Миколаєва завершилося Гала-концертом переможців конкурсу «Місто нашої любові» (ФОТО)