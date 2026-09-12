У День міста, 12 вересня, в концерт-холі «Юність» відбувся Гала-концерт переможців Відкритого різножанрового конкурсу «Місто нашої любові», організованого за підтримки Управління культури і мистецтв ММР.

Про результати конкурсу та захід поінформували в управлінні культури та мистецтв ММР.

Володаркою Гран-прі конкурсу «Місто нашої любові» — 2026 за авторську пісню стала солістка вокальної студії «Golden voice» (керівниця Марія Нафталімова, Матвіївський будинок культури) Олівія Ткачик — учасниця національного відбору на дитяче Євробачення-2025. Вона виконала авторську пісню «Повертайся».

Цього року в конкурсі взяли участь близько 150 учасників, які представили понад 120 конкурсних робіт. Представники журі вручили дипломи й грамоти переможцям у різних номінаціях.

На сцені виступили вихованці та колективи різних закладів культури міста: зразковий ансамбль сучасного танцю «Пасадена» (керівниця Катерина Алєксєєва), вокальна студія «Golden voice» (керівниця Марія Нафталімова), зразкова вокальна студія «Талант» (керівниця Катерина Суліменко), «Народний художній колектив» гурток сольного співу «Престиж» (керівниця Тетяна Табакар), вокальна студія «Едельвейс» (керівниця Олена Частухіна) з танцювальним супроводом колективу «Максимум» (керівниця Інна Тараненко), дует «Мрія» (керівниця Людмила Головкова), народна студія естрадного вокалу «LU-STARS» (керівниця Людмила Сергієнко) та ансамбль танцю «Карамельки» (керівник В’ячеслав Яневський), народний ансамбль танцю «Сюрприз» (керівниця Катерина Лопатіна). Також виступили окремі виконавці: Анастасія Братащук (володарка Гран-прі 2025) з танцювальним колективом Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв (хореограф-постановник Олена Нікітіна), Евеліна Азадова, Олександра Горшкова, Софія Лобода, Маріанна Мазур, Максим Шкляров, Софія Гуцалюк та Олександр Томчук.