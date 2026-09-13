Під час делікатних переговорів між послами країн ЄС Франція приєдналася до Словаччини з вимогою виключити російського олігарха Усманова зі списку санкцій напередодні закінчення терміну дії санкцій.

Як повідомляє Euronews із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС, мова йде про російсько-узбецького бізнесмена Алішера Усманова, виключення із списку санкцій якого лобіюють Словаччина та Франція.

Словаччина вже давно наполягає на виключенні Усманова та іншого російського олігарха, Михайла Фрідмана, зі списку санкцій ЄС, спрямованих проти осіб, наближених до режиму Володимира Путіна, та військово-промислового комплексу, що підтримує війну в Україні.

Але Братислава більше не самотня. Париж також закликав виключити зі списку Усманова, який перебуває під санкціями ЄС з часу повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Усманов — російський мільярдер узбецького походження, який накопичив свій статок завдяки інвестиціям у металургію, гірничодобувну промисловість, телекомунікації та технології і вважається наближеним до Кремля.

Цей крок Франції викликав «величезне розчарування» серед інших держав-членів, особливо на тлі ескалації гібридних загроз у Європі, зокрема нещодавнього випадку спроби атаки дроном на аеропорт Лейпцига в Німеччині.

«Це викликало багато запитань щодо мотивації — здається, тут переважно діють економічні причини. Інші держави-члени не дуже це розуміють», — сказав дипломат ЄС в інтерв’ю Euronews, висловившись на умовах анонімності з огляду на делікатність переговорів.

Наразі режим санкцій ЄС охоплює понад 3 000 осіб та організацій, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом та його участю у вторгненні в Україну. Термін дії режиму закінчується 15 вересня, і на держави-члени чиниться тиск, щоб вони до того часу дійшли згоди.

Досі списки окремих осіб поновлювалися кожні шість місяців, але зараз на розгляді стоїть питання про поновлення на 12 місяців. У липні цикл поновлення галузевих санкцій уже було змінено з шестимісячного на 12-місячний.

Під час кількох зустрічей послів ЄС Словаччина виступила проти продовження санкцій, наполягаючи на виключенні обох олігархів зі списку та збереженні шестимісячного терміну дії санкцій.

Вимоги Словаччини не є новими. Братислава неодноразово закликала виключити з списку цих двох відомих російських олігархів, зокрема й під час останнього продовження санкцій у березні.

Для продовження санкцій ЄС необхідна одностайна згода, тобто одна країна може накласти вето на продовження. Опозиція Словаччини вже викликала роздратування серед держав-членів, але нова позиція Франції, ймовірно, ще більше ускладнить переговори.

Париж представив виключення Усманова зі списку як політичний компроміс, розраховуючи на те, що Словаччина не відмовиться від своїх двох вимог щодо виключення, як це сталося минулого разу.

Посли ЄС мають знову зустрітися в понеділок, щоб обговорити продовження санкцій, і на них чинитиметься тиск з метою досягнення політичної згоди до кінцевого терміну 15 вересня.

Французький чиновник заявив, що Париж підтримує продовження санкцій, але відмовився коментувати хід обговорень, посилаючись на конфіденційність.

Як повідомляло Інше ТВ, Словаччина знову заблокувала продовження санкцій ЄС проти росії