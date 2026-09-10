Зустріч послів ЄС у Брюсселі завершилася без жодних домовленостей.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Час для прийняття рішення спливає. Його мають прийняти до наступного вівторка, 15 вересня, саме до цього дня діють санкції. Йдеться про чорний список, до якого входить приблизно 3000 осіб і компаній, на чолі з Владіміром Путіним.

Перед зустріччю дипломати ЄС у розмові з брюссельською кореспонденткою Польського радіо Беатою Пломецькою передбачили, що досягти угоди буде складно, оскільки Словаччина не має наміру відступати. Влада в Братиславі не погоджується на щорічне продовження санкцій, а не кожні шість місяців, як це зараз відбувається з економічними обмеженнями. До того ж, словацький уряд прийняв вимоги Орбана з часів його прем’єрства та зажадав виключити з чорного списку двох російських олігархів — Усманова та Фрідмана. Це, у свою чергу, викликає опір з боку інших країн ЄС.

10 вересня в Братиславі прем’єр-міністр Ірландії, країни, яка очолює роботу ЄС протягом цих шести місяців, має бути присутнім на саміті Вишеградської групи, і він, ймовірно, спробує переконати прем’єр-міністра Словаччини змінити позицію.

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