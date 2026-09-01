Росії, санкції проти її енергетичних проектів і керівників держави, був швидко прийнятий Сенатом після смерті його співавтора, сенатора Річарда Грема. Але у Палаті представників він завис, повідомило напередодні видання Politico, пише Кореспондент.

Вказано, що у нижній палаті Конгресу законопроєкт стикається зі значним опором з боку демократів, які не хочуть розширювати можливості Трампа щодо введення імпортних мит, відсутністю ентузіазму у республіканців і прагненням вшанувати пам’ять Грема, який його активно просував. Керівництво Республіканської партії, яке зібралося у понеділок на першу після літніх канікул зустріч, не включило його до списку для голосування цього тижня.

“Ми щойно вийшли із засідання голів комітетів, і ніхто не торкнувся цієї теми”, – сказала голова Комітету з регламенту Палати представників Вірджинія Фокс.

На запитання, чи законопроект може пройти через її комітет на шляху до пленарного засідання палати, вона відповіла: “Поняття не маю. Ніхто про нього не говорить”.

Спікер Майк Джонсон не зміг сказати, чи законопроєкт буде винесений на обговорення. Частина республіканців, які мають більшість у палаті, налаштована проти втручання у ситуацію, пов’язану із загарбницькою війною, яку Росія веде проти України. Інші наполягають на посиленні політики щодо Росії.

“Я вважаю, що ухвалення законопроекту про санкції має величезне значення, – заявив конгресмен Дон Бекон. – Якщо його не ухвалити, це буде провал”.

У свою чергу деякі високопоставлені демократи стверджують, що у президента США і так достатньо повноважень, щоб завдати економічного удару по Росії. Законопроєкт “створює ризик надання Дональду Трампу та його адміністрації (додаткових) повноважень у сфері введення мит та санкцій, якими, на нашу думку, вони зловживатимуть”, заявив лідер демократичної меншини Хакім Джефріс.

Кетрін Кларк, яка обіймає другу посаду у фракції, додала: “Якщо це питання буде винесене на обговорення, ми подивимося та проаналізуємо ситуацію. Але нас вкрай турбує можливість дати ще більше повноважень цьому президентові, який продовжує за допомогою мит збільшувати витрати американців, що працюють”.