-Початок осені для України в умовах такої війни – це можливість доробити необхідне на зиму. На те, щоб пройти цей рік. На те, щоб увійти в рік наступний. Забезпечити оборону. Забезпечити соціальні виплати. Забезпечити нормальне функціонування нашої держави попри все. Можливість для цього є. Урядовці, парламентарі – всі про це знають. Рішення тут, в Україні, відкривають кошти від партнерів.





Одна частина – це рішення уряду, їх 44 рішення потрібно, і це буде 15 мільярдів доларів. Усе цілком конкретно, уряд забезпечить ухвалення цих рішень до 1 листопада. Прем’єр та міністри усвідомлюють свою особисту відповідальність. Так само є частина відповідальності перед народом України й у парламентарів: близько 15 мільярдів доларів – їхня частина роботи, яку необхідно виконати. Це стосується цілком конкретних законопроєктів, ухвалення яких відкриває кошти з підтримки партнерів для України.



Сьогодні у Верховній Раді були провалені три закони, які могли б дати Україні більш ніж 4 мільярди доларів. Ще два закони – теж провалені – з програми МВФ. Це не кошти влади чи опозиції. В Україні не буває зарплат учителів однієї фракції та вчителів іншої депутатської групи. Не буває зарплат військових тієї чи іншої частини зали парламенту. І не буває енергетики так, щоб світло було тільки для тих, хто голосує за своє. Усі рішення на основі домовленостей із партнерами України мають ухвалюватися в час війни в інтересах України. Це можуть бути непрості рішення. Це можуть бути неприємні рішення. Це можуть бути непопулярні рішення. Але це потрібні рішення, які допомагають Україні пройти цей час – час війни, забезпечити фронт, забезпечити захист людей, забезпечити соціальні виплати.



Тридцять мільярдів доларів цього року повністю залежать від уряду та парламентарів. Закони, які потрібні у відносинах із ЄС, мають підтримуватися всіма фракціями та групами, які підтримують ЄС. Голосувати проти чи говорити багато про Європу й не голосувати за Європу – нечесно. І окрім того, що це нечесно, зараз це ще проти держави, проти Української держави. Україна має виконати свою внутрішню частину роботи – кожна фракція, кожна група, усі, хто є українцями.



І якщо хтось уже хоче виборів, якщо хтось уже думає про рейтинги й свої політичні вигоди, то сьогодні, у час цих тривог, зараз, у час цієї війни, треба думати виключно про те, що потрібно на оборону, на роботу держави, на виплати людям. Про вибори подумаєте після війни. Треба голосувати рішення на 30 мільярдів доларів.

Що стосується іншої частини дефіциту – те, що потрібно через Міністерство оборони, ще 27 мільярдів доларів, – на всіх рівнях ми ведем розмову з партнерами. Але, щоб були додаткові кошти, потрібно робити те, що Україна вже обіцяла. Дякую всім, хто допомагає, хто це розуміє. Розраховую на чітку роботу уряду та всіх парламентарів.

Завтра зранку у Верховну Раду я направлю законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для тих, хто організовує шахрайські кол-центри. Треба цю тему закривати. Є відповідні кроки правоохоронців. Потрібні кроки законодавчі. Всі організатори кол-центрів повинні відповідати.