Нагадаємо, Микитась називав Мудру “котиком”. Що спливло у суді з корупційно-особистого (ФОТО)

“Я розумів, що якась підозра по мені повинна бути, ну бо не може бути такого, щоб про Микитася забуло НАБУ. Просто не може!”.

Із такими словами екснардеп Максим Микитась 1 вересня звертався до колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Робив це по відеозв’язку із СІЗО, куди його ще 21 серпня відправили у межах запобіжного заходу із альтернативою застави у 30 мільйонів гривень, передає ВВС.

Разом із чинним парламентарем Вадимом Столаром Микитася підозрюють у керівництві злочинною організацією, яка, за версією НАБУ і САП:

здійснила рейдерське захоплення держпідприємств;

у змові з представниками та службовими особами одного з держбанків легалізувала кошти, одержані злочинним шляхом, для внесення застави ексміністру та фігуранту справи “Мідас” Герману Галущенку.

Попри усі запевнення самого Микитася, а також його адвоката, у відсутності в нього намірів переховуватись від слідства і суду та знищувати речові докази, Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід для нього без змін.

Окрім Микитася, Апеляційна палата ВАКС 1 вересня також взялась за можливий перегляд запобіжного заходу ексзаступниці голови ОП Ірині Мудрій, яка, як і Микитась, перебуває зараз у СІЗО і проходить у тих самих справах із кодовими назвами “Форест Гамп” і Феміда.

BBC News Україна слідкувало за тим, як усе відбувалось.

“Тотальний контроль”

10:00. Апеляційна палата ВАКС. У залі №1 на третьому поверсі купа камер та журналістів.

На вулиці повітряна тривога, але Максим Микитась уже на відеозв’язку із СІЗО. На місці також його адвокат і прокурор САП.

Попри це засідання затримується.

Судовий розпорядник Володимир Муженко нервує, але не через відсутність суддів, а через присутність ЗМІ, частина з яких лише доходить у зал.

“Таке враження, що тут до вечора мають всі зібратись, зробити однохвилинний запис і розійтись. Суд взагалі без журналістів може пройти”, – дещо роздратовано коментує він.

Утім, журналісти нервують його не лише через своє запізнення, а й через свої увімкненні камери.

“Спочатку – розгляд клопотань на дозвіл про зйомку, а потім – сама зйомка”, – торочить він журналістам та просить в принципі прибрати камери з проходу, бо це заважатиме суддям пройти до своїх місць.

Підпис до фото,Судовий розпорядник Володимир Муженко

Ще кілька хвилин і до зали заходять ті самі судді.

На радість розпорядника, вони розпочинають засідання із питання: дозволяти присутнім медіа зйомку чи ні?

Для цього головуючий суддя, заступник голови Апеляційної палати ВАКС Дмитро Михайленко по черзі цікавиться думкою кожної зі сторін.

Прокурор САП Віталій Гречишкін одразу ж зазначає: він – за відкритий процес.

Натомість адвокат Микитася Артур Габрієлян каже: це питання – “на розсуд суду”.

“А ви як думаєте? Ми ж вас запитуємо”, – наполягає на більш конкретній позиції захисника суддя Михайленко.

У відповідь той зазначає, що загалом не проти публічності слухань, але частину засідання проситиме провести у закритому режимі, з огляду на чутливі дані щодо здоров’я Микитася.

Суд йде йому назустріч та переходить до відкритої частини слухань.

При цьому адвоката Микитася попереджають: на виступ у нього є лише 10 хвилин. Той одразу ж переходить до суті.

Підпис до фото,Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС, 1

Насамперед Артур Габрієлян підкреслює: Микитась за ці роки нікуди не втік, хоча є фігурантом низки кримінальних проваджень НАБУ та САП.

Окрім того, з його слів, Микитась та Мудра “перебували під тотальним контролем” НАБУ та САП ще від літа минулого року, і за цей час Микитась “жодного слова ніде не вимовив, що зникне від органів правосуддя”.

Так само “надуманим ризиком” адвокат Микитася називає і можливе знищення ним речових доказів.

По-перше, наголошує: детективи НАБУ неодноразово негласно проникали до місця проживання Микитася та робили копіювання усіх необхідних текстових та цифрових документів. Зокрема, негласно знімали з ноутбука Микитася інформацію.

“У мене є всі підстави казати, що точно такі ж контрзаходи вживалися щодо Єлізарова, Мудрої та інших підозрюваних по справі”, – наголошує адвокат.

А ще підкреслює: Микитась та Мудра лише говорили про знищення речей, але “фактично цього не робили”, бо під час обшуків у Микитася вилучили близько 300 документів, а у Мудрої – “значну кількість ювелірних прикрас”.

“Я навіть уявити собі не можу, які ще речі та документи є, до яких може мати доступ Микитась, які б він міг знищити. Якщо він щось і знищив, то воно безповоротно знищено”, – наполягає адвокат.

Годинники порятунку

У якийсь момент він переходить до “болючого питання” – розмови про розмір застави своєму клієнту.

Та суддя Михайленко його обриває: “Артуре Гаріковичу, ви щодо майнового стану можете пояснити, на що посилається прокурор (обґрунтовуючи розмір застави – Ред.), чи це краще ваш клієнт буде робити?”.

“Я поясню”, – поспішає відповісти адвокат Микитася, та вже за хвилину стає зрозуміло, що повноцінно цього він робити не може.

Зокрема Габрієлян не зміг відповісти, чи правда, що у Микитася є “1 мільйон доларів США від продажу “Укрбуду”.

“Це реальна операція?”, – поцікавився у нього суддя Михайленко.

“Це його (Микитася – Ред.) треба запитати”, – зазначив у відповідь адвокат.

“50% “Метробуд” – вашого клієнта?”, – продовжив суддя.

“Безпосередньо він має певний стосунок, але, який саме, він пояснить сам”, – зазначив Габрієлян.

Окремо суддю цікавить, чи справді Микитась раз у три місяці передавав 250 тисяч доларів у вигляді шекелів для навчання доньки Мудрої у США.

“Ці гроші не пішли і вона не навчається в тих закладах, про які йде мова в НСРД (негласних слідчо-розшукових діях – Ред.)”, – переконує суддю адвокат.

Але той сумніваючись додає: “Якщо була готовність, значить є гроші?”.

Підпис до фото,Адвокат Микитася Артур Габрієлян під час виступу перед суддями Апеляційної палати ВАКС, 1 вересня 2026 року

У відповідь адвокат зазначає, що фінансове становище Микитася останнім часом було настільки скрутним, що він віддав під заставу свої дорогоцінні годинники.

“Годинники – це його слабкість. Він їх колекціонував, тому це – остання цінність, яку б від закладав чи продавав. І те, що він наважився це зробити, свідчить про його тяжкий матеріальний стан”, – підкреслив Габрієлян.

За його словами, за свої закладені годинники Микитась отримав 20 тисяч доларів “на особисті потреби”. Це сталось цього літа і 21 серпня Микитась навіть збирався їх забрати назад, але опинився у СІЗО.

“Там 2 або 4 годинники. Це – те, про що я знаю. Але треба у нього уточнити”, – додає адвокат.

“Це часом не ті годинники, які арештовувались у межах інших проваджень?” – у якийсь момент уточнила одна із суддів.

На це в адвоката Микитася не знайшлося однозначної відповіді.

“Не готовий сказати. Але це були старі годинники. Не знаю, чи це ті годинники, які були в ухвалі. Вони були в будинку і в розпорядженні дружини”, – зазначив він.

На що одна із суддів пояснила: годинники Микитася не вилучили, бо свого часу він та його дружина поділили майно.

“Ви ж там заявляли, що дружині – все, Максиму Вікторовичу – годинники. Ми ж все пам’ятаємо з того засідання”, – додав суддя Михайленко.

Підпис до фото,Адвокат Микитася Артур Габрієлян

Сам Микитась свій виступ розпочав із реверансу у бік НАБУ, САП та ВАКС: подякував їм за роботу та висловив сподівання на ухвалення ними “справедливого рішення”.

Але вже за мить перешов від подяк до критики. Зокрема, назвав нинішню підозру “вершиною абсурду”.

“За останні сім років моєї боротьби із численними рейдерами “Укрбуду” я отримав кілька підозр саме від НАБУ”, – поскаржився Микитась.

Окрім того, за його словами, він “ніколи не мав думки виїжджати з країни”, тому вважає несправедливим своє перебування у СІЗО.

А ще Микитась згадав про “людину-жінку”, яку “останніми днями згадували у справі”.

“Ви розумієте, про кого я”, – зазначив він суддям, натякаючи на ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру, яка проходить з ним як підозрювана у одній справі і також зараз перебуває у СІЗО.

“Це – людина із великої літери та з кришталевою репутацією”, – наголосив Микитась та додав, що Мудра “більш ніж достойно” представляла Україну “на різних рівнях світової політичної спільноти у боротьбі із російською агресією” та “сміливо відстоювала створення світових інституцій майбутніх покарань для злочинців”.

Окрім того, Мудра, як стверджує він, – людина, яка “має значно більшу державницьку позицію, ніж 90 відсотків чиновників разом взятих”.

А ще вона, за словами Микитася, “відчайдушно й безкорисливо намагалась щось робити ціною власної репутації, карʼєри, а, може, навіть і життя”.

“Якщо десь і порушено закон, то саме на мені лежить відповідальність, саме я повинен за це відповідати”, – підсумував він.

Комарі-хабарі

Тим часом суддя Михайленко вирішив уточнити вже у самого Микитася, чи правда, що у нього є “1 мільйон доларів США від продажу “Укрбуду”.

“Планувалося, але не склалося, як гадалося”, – достатньо лаконічно відповів йому він.

Під час розмови із суддею Микитась також зазначив, що у рамках діяльності одного з підприємства рейдери вимагали у нього хабарі.

Однак через достатньо поганий звук трансляції виступу Мититася із СІЗО суддя Михайленко не одразу зрозумів, що той має на увазі.

“Які комарі?! Чи це я не те почув?” – перепитав він підозрюваного.

Той спочатку здивувався, але згодом вловив, про що саме йдеться.

“Та ні. Хабарі! Хабарі!” – поквапився роз’яснити ситуації судді Микитась.

Він також зазначив, що не передавав жодних доларів чи шекелів на навчання доньки Мудрої у США,

“Покажіть мені шекелі, як вони виглядають? Ніколи нічого такого не передавав, хоча, можливо, у мріях щось десь про таке казав”, – наголосив Микитсь.

Окремо судді поцікавились, чи застосовують до нього у СІЗО насильство.

“Завтра у мене буде адвокат. Я написав коротку промову, вона буде у мене на ФБ”, – розпочав свою відповідь Микитась.

Та суддя його перебив: “Питання: “Так або ні?”

“Не було! Нічого не було, звичайно!”, – запевнив суддів екснардеп.

Підпис до фото,Максим Микитась під час судового засідання 1 вересня 2026 року

Тим часом слово дійшло і до прокурора САП Віталія Гречишкіна.

Він одразу ж повідомив, що дійсно бачив у матеріалах справи слова Микитася про передачу годинників під заставу.

“Він казав, що на крайняк може закласти їх і терміново отримати грошові кошти, але це була потреба грошей не для побутових потреб, а під заставу. Чи зробив він це реально, я не знаю”, – зауважив суддям Гречишкін.

Він також наголосив, що на етапі негласних слідчо-розшукових дій Микитась постійно змінював місця свого проживання, аби “приховати свої злочини”.

“Пан Микитась і його спільники боялися НАБУ, але вони не знали по якій справі і за які події прийде НАБУ. Вони постійно намагались вирахувати це, але, на щастя, до останнього моменту нічого так і не дізнались”, – заявив прокурор САП,

Окремо Гречишкін підкреслив, що Микитась “не з тих людей, які накопичують активи, а з тих, хто одразу ж їх інвестує” і саме так, мовляв сталось з його “1 мільйоном доларів від “Укрбуду”.

А ще прокурор САП наголосив: візпускати Микитася з СІЗО не можна, бо, мовляв, попередні м’якші запобіжні зходи застосовані до нього виявились неефективними, адже Микитась “продовжив робити злочинну діяльність”.

Підпис до фото,Прокурор САП Віталій Гречишкін під час судового засідання 1 вересня 2026 року

Прокурор САП також повідомив, що між ексдепутатом Максимом Микитасем та нинішнім парламентарем Вадимом Столаром існувала “понятійна угода”, у рамках якої Микитась, зокрема, просив у Столара гроші на особисті потреби.

“Один раз до 10 числа кожного місяця Микитась мав давати Столару звіт про використання коштів, куди вони ішли”, – підкреслив прокурор.

Утім захист Микитася і він сам наголосили, що між ним та Столаром останні 2,5 місяці існує “непримиримий конфлікт”, тож зараз вийти із СІЗО Микитасю Столар навряд чи допоможе.

При цьому адвокат підозрюваного і він сам просили суддів Апеляційної палати ВАКС ухвалити “справедливе рішення”. Ті ж в свою чергу лишили для нього запобіжний захід без змін.

А відтак Микитась наразі залишається у СІЗО із правом внесення застави у 30 мільйонів гривень.

Засідання з сюрпризом

За кілька годин по цьому Апеляційна палата ВАКС взялась і за розгляд апеляції щодо запобіжного заходу ексзаступниці голови ОП Ірині Мудрій.

Першим у залі з’явився один із її трьох адвокатів Павло Гончаренкою.

“Будете сьогодні сам?” – цікавляться у нього журналісти.

У відповідь він багатозначно усміхається та натякає, що ні.

“Ми прокурору сюрприз приготували”, – додає Гончаренко.

“Який ще сюрприз?” – зацікавлено перепитує прокурор САП Віталій Гречишкін.

Утім, Гончаренко відмовляється це уточнювати. Каже: “Давайте залишимо інтригу.

Щойно судді починають засідання, як лунає повітряна тривога.

“Хто бажає, може пройти в укриття”, – каже присутнім головуючий суддя Дмитро Михайленко.

“У нас протибалістичні вікна, – тим часом з усмішкою каже суддя Микола Глотов, а ще за мить просить судового розпорядника відкрити вікна, щоб краще чути звук шахеду, і так само з усмішкою додає: – Будемо під стіл ховатись, якщо що”.

Підпис до фото,Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС та адвокати Мудрої під час судового засідання 1 вересня 2026 року

На відміну від попередніх засідань у справі Мудрої, цього разу її адвокати від початку попросили закрити для ЗМІ судовий розгляд.

“Як адвокат я завжди відкритий, але висвітлення має відбуватись зі збереженням презумпції невинуватості, дотриманням журналістських стандартів та етики. До того ж, під час розгляду справи у першій істанції ми бачили постійні хуліганські дії, через які треба було звертатись поліції. І особи, які їх вчиняли, знову сьогодні тут”, – пояснив позицію захисту Мудрої один із її адвокатів Артем Крикун-Труш.

Він також додав, що проблема торкається і самої фіксації перебігу судового засідання.

“Минулого тижня журналістами знімались матеріали захисту. Відповідні скріншоти я наводжу у своєму клопотанні”, – наголосив він, передаючи суддям папери.

Окрім поведінки журналістів та вільних слухачів, Крикун-Труш розкритикував і поведінку прокурора САП Віталія Гречишкіна, який під час попереднього судового розгляду акцентував на особистому житті Мудрої, цитуючи лагідні звертання між Мудрою і Микитасем, хоча це “не стосувались справи”.

Підпис до фото,Адвокати Мудрої Артем Крикун-Труш та Павло гончаренко під час судового засідання 1 вересня 2026 року

Таке прохання захисту Мудрої суд задовольнив частково та перейшов до відкритої частини засідання.

Із неї присутні дізнались про сюрприз, який адвокати ексзаступниці голови ОП із компанії Miller отримали безпосередньо перед засіданням – апеляцію на обраний їй запобіжний захід від представника компанії Barristers.

Як виявилось, ані адвокати Мудрої, ані вона сама, ані суд не розуміють, звідки взявся цей адвокат та, що саме викладено у його апеляційній скарзі.

Про іншу проблему у розгляді повідомили вже судді, які зазначили. що матеріали справи Мудрої надійшли їм за 15 хвилин до початку нинішнього засідання.

І хоч у вівторок суд, попри це, все ж розпочав розгляд апеляції на запобіжний захід ексзаступниці ОП, утім через вищезгадані труднощі, а також завершення робочого дня, остаточний вердикт ухвалить уже в середу, 2 вересня.