Виконавчий комітет Миколаївської міської ради вніс зміни до організації дорожнього руху на окремих вулицях міста у зв’язку з ремонтними роботами на теплових мережах ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ». Відповідне рішення ухвалили 28 серпня.
Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.
На період проведення робіт:
закриють рух транспорту по вул. Рюміна — від просп. Центрального до вул. Павла Скоропадського;
закриють рух по вул. Олексія Вадатурського — від вул. Спаської до вул. Вадима Благовісного.
Водночас для забезпечення проїзду та доступу до соціальних об’єктів на окремих ділянках організують двосторонній рух:
по вул. Спаській — від вул. Аркасівської до вул. Олексія Вадатурського;
по вул. Олексія Вадатурського — від вул. Спаської до вул. Великої Морської;
по вул. Спаській — від вул. Захисників Миколаєва до вул. Героїв Рятувальників.
Тимчасову організацію руху забезпечать із використанням відповідних дорожніх знаків та інших технічних засобів. Після завершення ремонтних робіт тимчасові знаки мають демонтувати, а рух повернути до постійної схеми.
Водіїв просять враховувати зміни під час планування маршрутів та звертати увагу на встановлені дорожні знаки.
Як повідомляло Інше ТВ, у зв’язку з проведенням масштабних робіт із реконструкції водопроводу в Миколаєві з 24 серпня по 6 вересня 2026 року повністю перекрито рух автотранспорту на ділянці від вул. Затишної до вул. 25-го жовтня.