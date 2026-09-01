Виконавчий комітет Миколаївської міської ради вніс зміни до організації дорожнього руху на окремих вулицях міста у зв’язку з ремонтними роботами на теплових мережах ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ». Відповідне рішення ухвалили 28 серпня.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.



На період проведення робіт:



закриють рух транспорту по вул. Рюміна — від просп. Центрального до вул. Павла Скоропадського;



закриють рух по вул. Олексія Вадатурського — від вул. Спаської до вул. Вадима Благовісного.



Водночас для забезпечення проїзду та доступу до соціальних об’єктів на окремих ділянках організують двосторонній рух:



по вул. Спаській — від вул. Аркасівської до вул. Олексія Вадатурського;



по вул. Олексія Вадатурського — від вул. Спаської до вул. Великої Морської;



по вул. Спаській — від вул. Захисників Миколаєва до вул. Героїв Рятувальників.



Тимчасову організацію руху забезпечать із використанням відповідних дорожніх знаків та інших технічних засобів. Після завершення ремонтних робіт тимчасові знаки мають демонтувати, а рух повернути до постійної схеми.



Водіїв просять враховувати зміни під час планування маршрутів та звертати увагу на встановлені дорожні знаки.

Як повідомляло Інше ТВ, у зв’язку з проведенням масштабних робіт із реконструкції водопроводу в Миколаєві з 24 серпня по 6 вересня 2026 року повністю перекрито рух автотранспорту на ділянці від вул. Затишної до вул. 25-го жовтня.