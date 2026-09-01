Ціни на нафту у вівторок зросли приблизно на 2%, на тлі того, як відновлення бойових дій між Сполученими Штатами та Іраном на Близькому Сході поновило побоювання щодо перебоїв у постачанні з нафтовидобувного регіону, пише УНН з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,65 долара, або 1,82%, до 92,14 долара за барель до 12:01 за Гринвічем (15:01 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 2,16 долара, або 2,52%, до 87,92 долара.

На цьому рівні контракти на нафту компенсували більшість збитків, понесених за минулий тиждень, на тлі повторної ескалації конфлікту на Близькому Сході.

У понеділок президент США Дональд Трамп пригрозив подальшими ударами по Ірану після першого обміну прямими атаками між країнами з кінця липня, що підвищило напруженість у конфлікті, який нещодавно переріс в економічне протистояння.

“Обмін ракетними ударами “око за око” між США та Іраном підтверджує думку тих, хто вважає, що навіть якщо це не “вічна війна”, цей конфлікт триватиме й триватиме”, – сказав аналітик PVM Джон Еванс.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у вівторок, що його країна негайно відповість взаємністю, якщо США повернуться до своїх зобов’язань за тимчасовою мирною угодою, підписаною в червні.

Зусилля посередників, включаючи Катар та Оман, щодо укладення угоди про повторне відкриття Ормузької протоки, якою до початку війни наприкінці лютого транспортувалося близько п’ятої частини світових поставок нафти та СПГ, поки що виявилися безрезультатними.

“Нові воєнні дії між США та Іраном викликали занепокоєння щодо тривалих перебоїв у потоках енергоносіїв через Ормузьку протоку”, – сказав аналітик Saxo Bank Оле Гансен, додавши, що відсутність подальших покупок свідчить про те, що ринок робить ставку на те, що постачання не буде порушено більше, ніж це вже сталося.

Два супертанкери, що перевозили саудівську нафту, були уражені невідомими снарядами протягом кількох хвилин в понеділок під час перетину Ормузької протоки.

Кількість видимих ​​товарних суден, що проходили Ормузькою протокою, у понеділок становила близько п’яти на день, згідно з даними Kpler. Жодне з п’яти суден не був танкером для рідкої нафти.

“Надії, що з’явилися минулого тижня на майбутнє відновлення роботи Ормузької протоки для судноплавства, зазнали серйозного удару. Питання також полягає в тому, чи зможе у разі поновлення ескалації неофіційний рух суден через протоку продовжуватися безперешкодно”, – пишуть аналітики Commerzbank.

Аналітики, опитані агентством Reuters у серпні, очікували, що ціни на нафту залишаться вище 80 доларів за барель у 2026 році, на тлі того, як перебої з судноплавством триватимуть.