31 серпня близько 22:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що у дворі будинків по вулиці Соборній невідомі хлопці здійснюють постріли, ймовірно, по банках.

У ході першочергових поліцейських заходів правоохоронці встановили двох 17-річних правопорушників.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Зі слів неповнолітніх, зброю їм для розваги надали невідомі чоловіки, які знаходились у дворі.

Ювенальні поліцейські склали відносно хлопців адміністративні матеріали за ст. 174 КУпАП – стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку. Санкція статті тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї, пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і бойових припасів.

З неповнолітніми та їхніми батьками поліцейські провели профілактичну бесіду та роз’яснювальну роботу про неприпустимість такої поведінки.

Наразі перевірка триває, встановлюються усі учасники події та вживаються заходи для встановлення предмета, з якого здійснювалися постріли.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині підліток вистрілив із пневматики в обличчя 15-річній дівчині, йому загрожує до 8 років в’язниці