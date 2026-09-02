Про такі плани і установки прямо заявив начальник міжрайонного управління міліції в окупованому Енергодарі, колишній помічник міністра оборони Лєбєдєва України у 2011-2014 рр Олексій Селіванов про «цілі СВО», передає Zn.ua.

-Мы не можем приходить к людям и говорить им: «Мы за вас, вы остаетесь украинцами». Мы должны рерусифицировать территорию. Денацификация — это рерусификация. Это должна быть наша цель.

-Да, сейчас (на) Украине, на той территории, которую контролирует Киевский режим, нам не дадут этого сделать ни при каких подписанных договорах.

Но нам Бог дает шанс. Шанс кровавый, шанс тяжелый. Называется он специальная военная операция.



Там, куда приходят русские войска, украинство прекращает существовать. Если там есть украинская нация, то она есть только в лице ждунов и диверсантов.

Больше там украинской нации нет. И так будет и в других освобожденных (оккупированных — ред.) регионах.



Те, кто не согласен, погибнут или уедут. А те, кто останутся, — это тот пластичный материал, тот генетический наш материал, с которым мы будем работать.



История показывает, что украинство обратимо. Я лично людей деукраинизировал, – сказав Селіванов.

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