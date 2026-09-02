Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.26 склали:
особового складу – близько 1 491 030 (+1 390) осіб
танків – 12 324 (+4) од.
бойових броньованих машин – 25 263 (+6) од.
артилерійських систем – 49 016 (+62) од.
РСЗВ – 2 081 (+2) од.
засоби ППО – 1 598 (+1) од.
літаків – 440 (+0) од.
гелікоптерів – 354 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 464 (+12) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 494 146 (+1 969) од.
крилаті ракети – 5 070 (+10) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 142 715 (+383) од.
спеціальна техніка – 4 625 (+2) од.
Дані уточнюються.