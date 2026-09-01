«Щоб весь світ говорив російською, вивчайте автомат Калашнікова» – це цитата Жириновського, і саме з такими словами на лінійці в ліцеї № 11 у Красноярську перед школярами виступив чоловік у одязі з буквою Z.

«Дощ» з’ясував, що це Олександр Андрійович Клаус — учасник війни з Україною. Судячи з публікацій у місцевих ЗМІ, Клаус регулярно бере участь у патріотичних заходах для школярів та молоді. Раніше його було засуджено за здирство.

В інтерв’ю НІА-Красноярськ Клаус розповідав, що добровільно приєднався до загону «Чорний барс» та підписав контракт у серпні 2023 року. За його словами, він брав участь у штурмах у районі Авдіївки, Пісок та Водяного, виконуючи обов’язки кулеметника та медика.

Під час війни він отримав контузію та тяжке поранення руки, після чого переніс п’ять операцій і був списаний зі служби. На момент публікації інтерв’ю чоловік говорив, що має труднощі з адаптацією до мирного життя і має намір знову вирушити на війну — як медик або кулеметник.