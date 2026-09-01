Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що уряду вдалося знайти 70 мільярдів гривень, які спрямують на потреби оборони. Але уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів поза потребами оборони, оскільки в самому бюджеті оборони утворився дефіцит розміром 27 млрд доларів.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Глава уряду заявив, що дефіцит виник «через об’єктивне здорожчання війни, технологічні рішення, потребу в додатковому фінансуванні протиповітряної оборони та фінансове забезпечення військових». Тому уряд веде перемовини з міжнародними партнерами на всіх рівнях для забезпечення екстреного фінансування цих потреб.

«Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів гривень (1,58 млрд доларів) економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов’язання. Таким чином щодо пенсії і зарплат проблем не буде», – сказав Корецький.

Він додав, що під час підготовки державного бюджету на 2027 рік уряд буде орієнтуватись на принцип максимальної економії і закликав депутатів максимально сприяти.

«Потрібно говорити відверто, не були ухвалені всі рішення, про які ми домовилися з партнерами, не було повністю виконано наші зобов’язання перед ними, що створює ризик недоотримання фінансування, яке нам вкрай потрібно і на яке ми розраховуємо і розраховували згідно з законом про державний бюджет на 2026 рік. Без вирішення цих питань, дефіциту, держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком. Це питання забезпечення сил оборони, фінансування соціальної сфери, виплати заробітних плат», – наголосив прем’єр.

Глава Кабміну наголосив, що в разі відсутності спільної результативної роботи парламенту та уряду Україна може недоотримати значну частину з 29,5 млрд доларів від міжнародних партнерів.

Водночас він визнав, що уряд зі свого боку не вніс 17 законопроєктів і планує виправити це найближчим часом. Водночас вказав, що із 26 законопроєктів, які знаходяться в парламенті, 14 не включені до порядку денного.

«Я звертаюся до вас як відповідальних депутатів українського парламенту, незважаючи на рейтинги, на політичні вподобання, на різні інші обставини, я прошу підтримати законопроєкти, які вкрай важливі для стійкості країни, для утримання фронту, для підтримання Сил оборони, тому що ці гроші йдуть саме на це», – сказав Корецький.

Після цього виступу, зазначає zn.ua, вдруге провалила голосування за пакет законопроєктів про скасування пільги на посилки вартістю до 150 євро, що є структурним маяком Міжнародного валютного фонду для отримання фінансової допомоги.