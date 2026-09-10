Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 10 вересня:

Миколаїв

Учора протягом дня та сьогодні вночі ворог атакував Миколаїв із застосуванням БпЛА «Shahed-238», КАБів та ракет «Бандероль». Під ударом були портова та промислова інфраструктура, а також цивільні об’єкти міста.

Внаслідок атак загинули чотири людини – два чоловіки віком 49 та 53 роки та дві жінки віком 45 та 64 роки. Постраждали 19 людей – вісім чоловіків віком від 28 до 74 років, вісім жінок віком від 18 до 71 року, двоє хлопчиків віком 1 та 8 років та дівчинка віком 2 роки.

Пошкоджено адміністративну будівлю, вікна багатоквартирного будинку, приватний будинок, будівлю готелю, автомобіль, гараж, складське приміщення, будівлю однієї з установ пенітенціарної системи області та порожній склад.

Миколаївський район

Учора вдень ворог завдав артилерійський удар по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Крім того, учора вдень ворог атакував БпЛА «Shahed-238» місто Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.