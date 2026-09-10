Президент України Володимир Зеленський прибув до Калгарі в середу ввечері, щоб розпочати багатоденний візит до Канади.

Про це пише Сity News Everywhere, передає Інше ТВ.

У заяві, опублікованій прем’єр-міністром Марком Карні раніше того ж вечора, йдеться, що візит Президента України «підкреслює незмінне лідерство Канади у підтримці України та відображає нашу непохитну відданість справедливому та тривалому миру».

Володимира Зеленського супроводжує дружина, перша леді України Олена Зеленська. Українських гостей зустріла міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд.

Заплановано, що вони відвідають заходи в Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Зеленський також виступить перед членами Кабінету міністрів на Форумі з планування роботи Кабінету міністрів у Банфі, Альта.

Офіс прем’єр-міністра Канади зазначає, що візит «буде зосереджений на спільних пріоритетах Канади та України, включаючи поглиблення співпраці в галузі оборони, економіки та енергетики», а також «розгляді людських втрат унаслідок військової агресії Росії проти України».

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