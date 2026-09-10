Президент США Дональд Трамп під час Республіканської конвенції до проміжних виборів у Далласі пообіцяв виплатити по $5 тис кожному повнолітньому громадянину США у разі перемоги його партії.

-Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами й отримаєте $5 000. Це називатиметься «дивідендом Трампа». Ми назвемо це «дивідендом Трампа», — сказав він.

-А якщо ми програємо, ви втратите свій кордон, ви втратите зниження податків, ви втратите свою безпеку та захищеність, ви втратите свої статки. Наша країна проходитиме через пекло.

Ви проходитимете через пекло так само, як лише два роки тому ми пройшли через пекло.



Ми були посміховиськом у всьому світі. Ми були посміховиськом. Вони вже не сміються з нас, правда?



Можливо, ми не виграємо. Причина, через яку демократи не можуть цього зробити, полягає в тому, що вони не застосовують мита, вони не отримують грошей. Усе, що вони знають, — це бідність і як зруйнувати нашу країну. А ми заробляємо величезні гроші, – сказав Трамп.

Як порахували у zn.ua, населення США на 9 вересня 2026 року Census Bureau оцінює приблизно у 342,84 млн людей, з них орієнтовна кількість дорослих громадян — близько 247–248 млн.

Якщо виплатити по $5 000 кожному дорослому громадянину, це коштуватиме американському бюджету приблизно $1,24 трлн.

За останніми даними Мінфіну США, станом на 9 вересня 2026 року державний борг США дорівнював близько $40,084 трлн.

Тобто обіцяні $1,24 трлн на «дивіденди Трампа» — це близько 3,1% нинішнього держборгу США.

До того ж Трамп сам не може виплатити ці гроші з федеральної скарбниці. Конституція США передбачає, що кошти Казначейства можуть витрачатися лише на підставі асигнувань, затверджених законом. Тобто для програми на понад $1 трлн знадобиться рішення Конгресу.

Що стосується можливого звинувачення у підкупі виборців, то, згідно з формулюванням заяви Трампа, він обіцяє $5 000 кожному дорослому громадянину, а не «кожному, хто проголосує за республіканців». Гроші отримали б і демократи, і ті, хто взагалі не голосував.

Умова стосується результату виборів, а не доведення того, як проголосував конкретний громадянин.

Саме це істотно послаблює можливість кваліфікувати обіцянку як класичний vote buying (підкуп виборців).

Нагадаємо також, як повідомляло ІншеТВ, Трамп подарував своїй помічниці і ще кільком співробітницям по $45 тис. Готівкою