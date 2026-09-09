Згідно з фінансовими звітами, опублікованими адміністрацією, президент Дональд Трамп подарував своїй виконавчій асистентці Наталі Харп та двом іншим молодим, відданим співробітницям Білого дому грошові подарунки у розмірі 45 000 доларів.

У своїх деклараціях, які були оприлюднені наприкінці минулого тижня, три жінки назвали ці виплати «грошовими подарунками на свята». Згідно з щорічним звітом для Конгресу, ці подарунки становлять приблизно третину від 150 000 доларів зарплати, яку кожна з них отримує на своїх посадах у Білому домі.

Про це пише The Washington Post

Річард Пейнтер, колишній головний юрист з питань етики Білого дому президента Джорджа Буша та критик Трампа, заявив, що ці виплати, схоже, порушують федеральний закон, який забороняє доповнення зарплат федеральних службовців із зовнішніх джерел.

«Він явно намагається полегшити їм фінансово роботу на державній службі в Білому домі», – сказав Пейнтер. «Ви не можете цього робити».

Речник Білого дому заперечив, що ці виплати порушували будь-які правила.

«Президент має давню практику дарувати різдвяні подарунки людям у своєму середовищі, включаючи іноді співробітників та помічників, як в уряді, так і під час його роботи в приватному секторі», – заявив речник Білого дому Девіс Інгл. «Подарунки, про які йде мова, не мають нічого спільного з офіційними обов’язками цих осіб у уряді, і тому є цілком допустимими згідно з відповідними правовими та етичними стандартами».

Троє одержувачів подарунків Трампа не одразу відповіли на запити про коментар.

Харп, 35-річна помічниця, яка рідко залишає Трампа самого, відома в Білому домі як «людина-друкар», оскільки вона носить портативний пристрій, щоб забезпечити Трампа його улюбленими друкованими копіями новинних статей та публікацій у соціальних мережах.

Вона потрапила під пильну увагу після того, як минулого місяця газета The Washington Post повідомила, що вона була однією з небагатьох близьких співробітників, які супроводжували Трампа на вантажівці для кейтерингу, яка перевозила його під прикриттям, коли він таємно пересідав на літак, щоб вилетіти з Туреччини у відповідь на потенційну загрозу вбивства з боку Ірану.

Через кілька днів після публікації статті в The Post сенатор Джон Оссофф (демократ від штату Джорджія) заявив на передвиборчому мітингу, що Трамп волів би «подорожувати з Наталі на їхньому, здавалося б, беззахисному літаючому палаці» — маючи на увазі літак, подарований Трампу катарською королівською родиною — звинувативши президента в нехтуванні своїми обов’язками. Це зауваження викликало негативну реакцію Білого дому та консервативних медіа-діячів, що посилило увагу до Харп.

Трамп також передав 45 000 доларів Марго Мартін, 31-річній радниці з комунікацій, яка часто наближається до президента ближче, ніж його співробітник Секретної служби, щоб знімати його щоденну діяльність для соціальних мереж, та Чемберлен Гарріс, 26-річній помічниці Білого дому, яка є виконавчою асистенткою Трампа. У лютому Трамп призначив Гарріс до Комісії образотворчих мистецтв США, яка контролює його бальну залу в Білому домі та інші будівельні проекти в районі Вашингтона.

Директор з операцій Овального кабінету Волт Наута повідомив про подарунок від президента у розмірі 20 000 доларів. Наута, який заробляє 175 000 доларів, також супроводжував Трампа у вантажівці з кейтерингом у Туреччині. Він працював паркувальником у першому Білому домі Трампа та був ключовим свідком і співобвинуваченим у розслідуванні Міністерства юстиції щодо поводження Трампа з секретними документами в Мар-а-Лаго. Суддя відхилив звинувачення у 2024 році, постановивши, що спеціальний прокурор Джек Сміт, який порушив справу, був призначений неналежним чином.

Немає інших публічних випадків, коли президенти США виплачували співробітникам Білого дому великі готівкові виплати. Експерти з урядової етики заявили, що їм невідомі жодні інші виплати такого масштабу від начальника до підлеглого державного службовця.

Традиційно, урядовці з питань етики турбуються про ситуації, коли компанія, яка раніше наймала федерального чиновника, намагається надати додаткові гроші, щоб полегшити їм службу в уряді, сказав Пейнтер.

Коли роботодавці дарують святковий подарунок людині, яка працює в їхньому будинку, це вважається частиною їхнього доходу, додав він.

«Це не те саме, що давати чайові швейцару на П’ятій авеню», – сказав він. «Це державні службовці США. Якщо ви хочете працювати, де отримуєте чайові, ви не повинні працювати на уряд США».

Згідно із законом, відповідальність несуть як особа, яка виплачує додатковий дохід, так і особа, яка його отримує. Міністерство юстиції Трампа може відмовитися виконувати закон, але строк давності становить п’ять років. Термін повноважень Трампа закінчується трохи більше ніж через два роки.

Федеральні службовці також підлягають обмеженням щодо того, які подарунки вони можуть дарувати чи отримувати, щоб забезпечити неупередженість урядових рішень.

Дон Фокс, колишній виконувач обов’язків директора Управління урядової етики (OGE) в адміністрації Обами, сказав, що з наявних фактів незрозуміло, чи ці виплати порушують заборону на доплати. Він сказав, що це було б у випадку, якби Трамп зробив подарунки після того, як один із працівників заявив, що йде до приватного сектору, оскільки не може жити на те, що заробляє, і він дав їм доплату, щоб вирівняти різницю в зарплатах.

Існують правила, які обмежують працівників дарувати подарунки своїм керівникам через побоювання, що ними можуть зловживати для здобуття прихильності. Але велика виплата підлеглому «не є обставиною, яку OGE коли-небудь уявляла», – сказав Фокс. «Такого просто не буває».

Він сказав, що найдорожчим подарунком, який він отримував як федеральний службовець від керівника, був кошик з фруктами на свята.

Однак, навіть за відсутності будь-яких порушень, Фокс сказав, що все одно вважає ці виплати «проблематичними», оскільки вони можуть залишити помічників у боргу перед Трампом.

«Я почувався б десь між дуже незручним відчуттям і зобов’язанням перед людиною, яка зробила мені такий великий подарунок», – сказав він.

Харп, Мартін, Гарріс і Наута – всі вони мають зв’язки з Трампом, що сягають його першого терміну, і всі вони були в невеликому близькому колі помічників, які працювали на Трампа у Флориді між його президентствами. Харп, Мартін і Гарріс мають обмежений досвід роботи, не пов’язаний з Трампом.

Гарп привернула національну увагу у 2019 році завдяки публікації в LinkedIn, у якій вона вказала, що закон, підписаний Трампом у 2018 році, що розширює доступ до експериментальних методів лікування, врятував їй життя після діагнозу раку кісток 2 стадії. Медичні експерти поставили під сумнів ці твердження. Гарп розповіла про цей досвід на національному з’їзді Республіканської партії 2020 року. Як ведуча One America News, вона часто пропагувала хибні твердження Трампа про те, що він переміг на виборах 2020 року. Вона почала працювати на Трампа у 2022 році після того, як залишила мережу.

Мартін почала працювати в Білому домі Трампа помічником прес-секретаря у 2019 році та продовжила працювати прессекретарем Трампа після інавгурації президента Джо Байдена. Гарріс розпочала свою кар’єру в Білому домі та була відома як «реєстратор Сполучених Штатів» під час першого терміну Трампа.

Наута — уродженець Гуаму, який вступив до ВМС у 2001 році. Згідно з військовими записами, до 2021 року його підвищили до звання старшого головного кулінарного спеціаліста. На той час Наута працював у Білому домі, і, згідно з судовими записами, Трамп підвищив його до посади камердинера. Камердинерів часто називають «тілом», вони пильно стежать за політиками, щоб мати змогу забезпечити їх усім: від закусок до розкладів.

У своїх деклараціях кожен з них повідомив, що не має доходу чи майна від чоловіка/дружини.