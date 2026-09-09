Підкинули наркотики та сфабрикували докази: викрито трьох причетних у справі екскомбата бригади «Маґура»/

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі ДБР викрили групу осіб, серед яких колишні правоохоронці, підозрюваних у створенні штучних доказів для незаконного притягнення завідомо невинуватої особи до кримінальної відповідальності.

Потерпілим є колишній командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура».

За даними слідства, троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, у змові з іншими невстановленими особами організували приховане стеження за ексвійськовим.

У ніч з 27 на 28 серпня 2026 року вони незаконно проникли до його автомобіля у Харкові та підкинули близько 30 пакетів із канабісом і PVP.

28 серпня підозрювані передали патрульним орієнтування про перевезення екскомбатом наркотиків. Автомобіль зупинили на вул. Кооперативній, де під час огляду виявили підкинуті речовини.

Ексвійськовослужбовець одразу заявив про фальсифікацію та повідомив про тривале стеження. Слідство встановило весь ланцюг подій – від незаконного збору конфіденційної інформації до підкидання наркотиків.

Трьом особам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.

Олександр Ширшин став відомим через публічний конфлікт із вищим військовим командуванням. У травні 2025 року він розкритикував накази керівництва на Курському напрямку через невиправдані втрати особового складу та написав рапорт на звільнення. Після судових процесів він домігся скасування догани про «недисциплінованість», яку йому раніше виніс Головнокомандувач ЗСУ Сирський. Сам Ширшин пов’язував інцидент із наркотиками саме зі своєю принциповою позицією.