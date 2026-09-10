Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.26 склали:
особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб
танків – 12 339 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.
артилерійських систем – 49 452 (+69) од.
РСЗВ – 2 107 (+2) од.
засоби ППО – 1 618 (+5) од.
літаків – 441 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+1) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.
крилаті ракети – 5 103 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 146 621 (+613) од.
спеціальна техніка – 4 650 (+0) од.
Дані уточнюються.