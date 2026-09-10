Близько третьої години ночі в місцевих чатах Махачкали у Дагестані почали з’являтися повідомлення про вибухи. Наголошували, що метою можуть бути нафтові родовища у Каспійському морі.

Як встановив OSINT-експерт ASTRA, метою міг бути Махачкалінський морський торговельний порт, ймовірно, у нього поцілили. Але поки що офіційно влада нічого не повідомляла.

Це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює цілий рік та обслуговує як наливні, так і сухі вантажі. 1 вересня повідомлялося, що було поставлено історичний рекорд із перевалки зерна: перевалено понад 2,9 млн тонн за 8 місяців. Наливних вантажів перевалено близько 1,83 млн тонн.

У суховантажній гавані розташований перевантажувальний комплекс, причали для генеральних, навантажувальних вантажів та контейнерів, залізничний та автопоромний термінал, зерновий термінал. На шести причалах загальною довжиною понад 900 метрів можна одночасно обробляти шість суден. У морському торговому порту працює свій транспортний флот.