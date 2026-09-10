В Умані міський голова Ірина Плетньова достроково залишила посаду. Її відкликали за народною ініціативою, а там і партія, від якої вона висувалася, підтримала ініціативу.

Про це пише «Главком».

Процедура «імпічменту» розпочалася 26 липня. Тоді збори виборців Уманської міської територіальної громади внесли пропозицію про відкликання Ірини Плетньової та сформували ініціативну групу для збору підписів.

Ініціатори заявили, що діяльність міської голови, на їхню думку, не відповідає основним положенням передвиборної програми партії «За майбутнє», від якої Плетньову обрали міським головою. Серед претензій, які вони озвучували – підвищення тарифів на воду, утримання будинків і прибудинкових територій та проїзд у міському транспорті, погіршення якості води, закриття під час війни семи дитячих садків та двох дошкільних підрозділів. Також ініціатори критикували організацію роботи міської голови, зокрема, її закордонні відрядження, рішення міської ради у сфері розпорядження землею і комунальним майном.

На підтримку відкликання міського голови ініціативна група зібрала 6710 підписів виборців.

7 вересня Уманська міська територіальна виборча комісія завершила перевірку підписів. Комісія визнала дійсними 6421 підпис, ще 289 підписів не врахувала через порушення. Кількість підтверджених підписів перевищила 6074 голоси, які Плетньова отримала на виборах міського голови у 2020 році. Цієї кількості голосів було достатньо для запуску процедури відкликання.

Після перевірки ТВК звернулась до партії «За майбутнє», від якої Плетньову обрали міським головою. 8 вересня з’їзд партії розглянув звернення комісії та підтримав відкликання Плетньової з посади. «Ми поважаємо рішення людей, народної ініціативи, яка провела збір підписів. Територіальна комісія визначила, що підписи були достовірні, винесла своє рішення. З’їзд партії «За майбутнє» підтримує рішення народної ініціативи», – заявив народний депутат України, голова партії «За майбутнє» Тарас Батенко.

Напередодні відкликання Плетньової в Умані призначили нового секретаря міської ради. 7 вересня депутати достроково припинили повноваження Катерини Терещенко та таємним голосуванням обрали новим секретарем Ростислава Заволоку. Він представляє фракцію «Слуга народу» в міській раді.

Саме Ростислав Заволока має тимчасово здійснювати повноваження міського голови після припинення повноважень Ірини Плетньової. Закон передбачає, що в такому випадку секретар ради виконує повноваження мера до обрання нового міського голови на позачергових виборах.

Водночас Ірина Плетньова не погоджується з результатами перевірки підписів і заявляла про намір оскаржити рішення ТВК у суді.

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