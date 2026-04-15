Американські законодавці-демократи офіційно внесли до Палати представників США резолюцію, яка пропонує ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Його звинувачують у 13-ти серйозних порушеннях.

Станом на 15 квітня продовжувався розгляд цієї ініціативи в Комітеті з питань юстиції. Туди документ було відправлено 6 квітня, про що повідомляється на офіційному сайті Конгресу.

Автором резолюції є Джон Ларсон, представник 1-го округу Коннектикута. Співавторами вказані його колеги-демократи Стів Коен від Теннессі та Бонні Вотсон Коулман від штату Нью-Джерсі. Юридичні моменти також пропрацьовували правозахисник Ральф Нейдер і юрист Брюс Фейн.

Які норми міг порушити президент Сполучених Штатів

“Ця резолюція є важливим документом для початку дискусії про нашу Конституцію та стан нашого уряду”, – сказано в тексті H.RES.1155.

Автори вважають, що Трамп “підлягає імпічменту за тяжкі злочини та проступки, що порушують його присягу зберігати, захищати й обороняти конституцію США”. Йдеться про наступні пункти:

“війна, сила, вбивство, піратство”;

мілітаризація правоохоронних органів;

серійні неконституційні затримання та депортації мігрантів;

помста за конституційно захищені свободи слова чи об’єднання;

зловживання повноваженнями щодо помилування – саботаж верховенства права;

незаконне паралізування або позбавлення фінансування програм захисту споживачів, нужденних, працівників і довкілля;

узурпація влади Конгресу щодо державного бюджету;

неповага до Конгресу – таємний уряд;

викривлення правоохоронної системи задля переслідування політичних опонентів і надання вигоди друзям;

призупинення або скасування законів;

порушення розділу 1 поправки 14 до конституції (визначає громадянство за принципом народження);

удаваний надзвичайний стан у країні;

положення про винагороду всередині країни та за кордоном.

Щодо першого пункту звинувачення (“війна, сила, вбивство, піратство”), то законодавці пояснили, що мають на увазі:

розв’язання війни та вбивство десятків “ймовірних, але не доведених” наркоторговців у Карибському басейні та східній частині Тихого океану;

вчинення воєнних злочинів із порушенням відповідного закону від 1996 року;

блокаду Венесуели;

піратство у відкритому морі та прибережних водах шляхом крадіжки венесуельської нафти.

Варто роз’яснити й останній пункт, який стосується “винагороди всередині країни та за кордоном”. У документі сказано, що Трамп “відмовився позбутися будь-яких прямих чи непрямих фінансових інтересів у широкому спектрі бізнес-проектів, спрямованих на використання його становища як президента”.

Як нагадують журналісти, в історії США Палата представників кілька разів оголошувала імпічмент очільнику країни (Ендрю Джонсону, Біллу Клінтону і двічі – Дональду Трампу), але жодного разу Сенат не набирав 2/3 голосів для усунення президента з посади.

Як повідомляло Інше ТВ, Демократи хочуть імпічменту Трампа через недієздатність. Чи змінить їхні наміри поновлення перемовин