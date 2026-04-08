Заклики до усунення президента Трампа з посади досягли апогею серед демократів у Конгресі у вівторок після того, як він пригрозив, що «ціла цивілізація загине цієї ночі» у дописі про Іран.

Законодавці відкрито пропонують імпічмент або навіть усунення через 25-ту поправку — що дуже відрізняється від суворого табу навколо таких процедур на початку другого терміну Трампа, пише Axios.

Оскільки низові демократи дедалі більше обурюються тим, що вони вважають корупцією та порушеннями конституції з боку адміністрації Трампа, їхні союзники на Капітолійському пагорбі налаштувалися на більш радикальні методи.

Удари Трампа по Венесуелі, а тепер і по Ірану цього року згуртували законодавців-демократів навколо таких заходів, як імпічмент.

Представник Яссамін Ансарі (демократ від Аризони), ірано-американський президент першокурсників-демократів Палати представників, був першим, хто виступив у понеділок після погрози Трампа «пеклом» для Ірану у Великодню неділю.

«25-та поправка існує не просто так; його кабінет міністрів повинен її використовувати. На кону доля американських військ, іранського народу та сам фундамент нашої глобальної системи», – сказала вона у своїй заяві.

Член палати представників Ільхан Омар (демократ від штату Міннесота) написав у своєму дописі на X: «Це не нормально. Застосуйте 25-ту поправку. Імпічмент. Звільніть. Цього неврівноваженого божевільного потрібно усунути з посади».

Член палати представників Максін Декстер (демократ від штату Орегон) також написала у своєму дописі на X: «Настав час імпічменту та/або застосуйте 25-ту поправку. Республіканці повинні поставити країну вище за сліпу вірність одній людині».

Ще десятки демократів закликали до усунення Трампа у вівторок після того, як він опублікував на Truth Social: «Ціла цивілізація загине сьогодні вночі, і вона ніколи не повернеться».

До вівторка вдень понад 50 демократів у Палаті представників, а також сенатори Ед Маркі (демократ від штату Массачусетс) та Рон Вайден (демократ від штату Орегон) закликали до усунення президента шляхом імпічменту або 25-ї поправки.

Серед них були представники Александрія Окасіо-Кортес (демократка від штату Нью-Йорк), Максвелл Фрост (демократ від штату Флорида), Роберт Гарсія (демократ від штату Каліфорнія), Сара Макбрайд (демократка від штату Делавер), Рашида Тлайб (демократка від штату Мічиган) та Ро Ханна (демократ від штату Каліфорнія).

25-та поправка до Конституції дозволяє віце-президенту та більшості Кабінету Міністрів тимчасово усунути президента, який «не в змозі виконувати повноваження та обов’язки своєї посади».

Усунення потім має бути підтримане двома третинами голосів кожної палати Конгресу.

Рядові законодавці координують свої дії щодо потенційних організованих дій, повідомили Axios два високопоставлені демократи Палати представників та високопоставлений помічник, знайомий з цим питанням.

Один із високопоставлених демократів Палати представників повідомив Axios, що ходять «чутки» про те, щоб домогтися голосування за імпічмент Трампа або надіслати листа до Кабінету міністрів із закликом застосувати 25-ту поправку.

За словами джерел, ці розмови ще не досягли рівня керівництва.

Лідер меншості Палати представників Хакім Джеффріс (демократ від штату Нью-Йорк) та інші високопоставлені демократи зосередили свою увагу на тому, щоб домогтися голосування за воєнні сили Ірану пізніше цього місяця.

«Це жалюгідно. Демократи говорять про імпічмент президента Трампа ще до того, як він склав присягу», – сказав Axios речник Білого дому Девіс Інгл.

«Демократи в Конгресі божевільні, слабкі та неефективні, тому їхні рейтинги схвалення знаходяться на історично низькому рівні».

Представник Дон Бейкон (республіканець від Небраски), центрист, що йде на пенсію і часто розходиться з Трампом, але також виступає за інтервенціоністську зовнішню політику, заявив Axios, що президент «веде переговори в стилі Трампа».

«Перська цивілізація знову процвітатиме, коли вийде з-під ярма аятол», – сказав він.

Колишня представниця Марджорі Тейлор Грін (республіканка від Джорджії), колишня прихильниця Трампа, яка все частіше розходиться з ним з таких питань, як Іран та справи Епштейна, закликала до застосування 25-ї поправки у своєму пості на X.

Нічого з цього не відбувається без суттєвої підтримки республіканців у Конгресі та кабінету міністрів, що складається з прихильників Трампа, що визнають навіть деякі демократи.

Макбрайд сказав: «Ми повинні бити в барабан, щоб члени Республіканської партії мали силу зупинити це. Є кілька способів. Їм потрібно вибрати один, але вони можуть діяти зараз і зупинити все це».

Але «республіканці залишаються схожими на зомбі послідовниками», – визнав представник Джим Гаймс (демократ від штату Коннектикут), головний демократ у Комітеті з розвідки Палати представників.