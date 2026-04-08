Норвегія офіційно ухвалила рішення приєднатися до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

Про це заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра повідомила у Facebook, передає «Слово і Діло».

Згідно з її словами, відповідне рішення Осло є важливим кроком для справедливості та міжнародної підтримки України.

«Це справді важлива новина для України – і ще один сильний сигнал, що справедливість не стоїть на місці, а впевнено рухається вперед. Кожне таке рішення наближає створення Спеціального трибуналу, який має забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Особливо цінуємо готовність Норвегії бути серед держав-засновниць Спеціального трибуналу. Це не просто жест підтримки – це конкретний внесок у те, щоб правосуддя стало реальністю», – йдеться у повідомленні.

Мудра наголосила, що Норвегія стала 15-ю державою, яка підтвердила готовність долучитися до створення Спецтрибуналу проти рф, разом з Великою Британією, Естонією, Іспанією, Коста-Рикою, Латвією, Литвою, Люксембургом, Молдовою, Нідерландами, Німеччиною, Словенією, Україною, Хорватією та Швецією.

