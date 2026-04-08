Сьогодні, 8 квітня, у Снігурівці на Миколаївщині ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, передає Інше ТВ.

«Сьогодні у місті Снігурівка пролунав вибух. За попередньою інформацією, відбулося влучання ворожого БпЛА (попередньо типу «Молнія») у дах багатоповерхового житлового будинку на околиці міста, в якому проживають мирні мешканці.

Внаслідок вибуху пошкоджено покрівлю будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вже було організовано обстеження пошкоджень, і далі працюватимемо над відновленням покрівлі даного будинку», – зазначив Іван Кухта і закликав жителів громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

