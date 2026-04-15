Міноборони РФ опублікувало адреси компаній у Європі, де виготовляють зброю для України, і пригрозило «непередбачуваними наслідками».

Відомство розкритикувало ухвалене 26 березня 2026 року «керівництвом низки європейських країн» рішення про нарощування виробництва та постачання Україні безпілотників для ударів територією Росії.

«Розцінюємо це рішення як навмисний крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної обстановки на всьому європейському континенті та повзучому перетворенню цих країн на стратегічний тил України», — йдеться у повідомленні.

Це «потенційні цілі» для ВР РФ, заявив Медведєв.

Міністерство оборони РФ опублікувало два списки — «Філіли українських компаній у Європі» та «Закордонні підприємства, які здійснюють виробництво комплектуючих».

У першому 11 компаній, у тому числі в Лондоні, Мюнхені, Ризі, Вільнюсі та Празі, у другому — 10 компаній, деякі з них розташовуються в Мадриді та Венеції.

Міноборони пояснило публікацію тим, що «європейській громадськості слід ясно розуміти справжні причини загроз їхньої безпеки та знати адреси підприємств, продукція яких допомагає Україні продовжувати оборонятися у війні”.