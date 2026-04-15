Внаслідок обстрілу Дніпра травмовано трьох людей – двох маленьких дітей та 38-річну жінку. Усім постраждалим надається медична допомога.

Про це повідомляє Нацполіція України, передає Інше ТВ.

Увечері 15 квітня війська рф здійснили чергову атаку на місто Дніпро. Після атаки виникли пожежі на території навчального закладу, в офісній будівлі та гаражі. Загоряння ліквідували підрозділи ДСНС. У будівлях та квартирах вибито вікна, також зазнали пошкоджень припарковані автомобілі.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, рятувальники та всі профільні служби. Правоохоронці проводять огляд місць влучань, фіксують наслідки воєнного злочину та збирають речові докази.

