Азербайджан та Росія домовилися про виплату компенсацій та остаточне врегулювання наслідків авіакатастрофи лайнера компанії AZAL. Сторони офіційно визнали, що пасажирський літак був збитий російською системою ППО, і це сталося випадково.

Про це йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ Азербайджану та країни-агресорки Росії, передає OBOZ.UA.

Як зазначається у заяві, країни повністю “врегулювали” наслідки трагедії наприкінці 2024 року.

Головним аспектом є узгодження виплати фінансових компенсацій. Проте їхній розмір у заяві МЗС не оприлюднено.

“… Вирішено питання виплати компенсацій у зв’язку з аварією літака Embraer 190, що належить Авіакомпанії AZAL, поблизу міста Актау 25 грудня 2024 року, внаслідок ненавмисної дії системи ППО в повітряному просторі Російської Федерації. Зроблені кроки підтверджують взаємне прагнення подальшого взаємовигідного співробітництва в рамках союзницької взаємодії”, – зазначено у заяві міністерств.

Окремо у міністерствах принесли “глибокі співчуття рідним та близьким загиблих в результаті трощі повітряного судна”.

