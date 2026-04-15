15 квітня (з 09:00 по 22.00) противник здійснив комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками.

Всього за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 382 повітряних цілей:

20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря);

1 крилатої ракети Іскандер-К (із Ростовської обл. – рф);

361 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, близько 200 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей:

19 крилатих ракет Х-101;

1 крилату ракету Іскандер-К;

349 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.