Сполучені Штати Америки не продовжуватимуть дозвіл на продаж російської нафти, введений після блокади Ормузької протоки Іраном.

Таку заяву зробив на брифінгу міністр фінансів США Скотт Бессент. За його словами, у Вашингтоні посилюють підхід і до нафти іранського походження, пише УНІАН.

Штати розраховують, що Китай перестане купувати іранську нафту. Два банки КНР вже отримали відповідні попередження.

“Якщо ми зможемо довести, що іранські гроші проходять через ваші рахунки, ми готові застосувати вторинні санкції”, – зазначив Бессент.

Крім того, Сполучені Штати погрожують санкціями й іншим країнам за купівлю нафти з Ірану або зберігання іранських коштів у своїх банках.

Як повідомляло Інше ТВ, Мерц розкритикував послаблення санкцій США на російську нафту