Станом на 13 квітня 2026 р. на сайті державного проєкту “Хочу к своим” представлено вже 404 профілі засуджених колаборантів, які бажають виїхати до рф за умови повернення українців з російської неволі.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Інше ТВ.

На сторінці кожного з них – таймер, який показує час їхнього очікування на виїзд до рф.

Ріта Кукса очікує найменше – 2 місяці і 11 днів. Вона надавала ворогу інформацію про переміщення, рух та розташування українських військ в місті Селидове Донецької області.

При цьому одним із “рекордсменів” очікування виїзду до рф залишається Гліб Манаков. Він збирав та передавав ворогу інформацію про розташування підрозділів ЗСУ у Лисичанську. Засуджений очікує 1 рік 11 місяців та 29 днів.

Російській владі відомо про бажання кожного колаборанта, представленого на сайті hochuksvoim.com виїхати до рф. Але Москва поки не поспішає повертати своїх колишніх агентів. Тепер, опинившись у в’язниці, вони цікаві росії тільки в якості матеріалу для пропаганди та фейків.

При цьому користувачі сайту hochuksvoim.com станом на 13.04.2026 здійснили 1000000 переглядів сторінок з профілями колаборантів.

Також станом на 13.04.2026 70 колаборантів, вже скористалися можливістю виїзду до рф за умови повернення українців з російської неволі. Профілі 34 з них представлені на сайті проєкту.

Звертаємося до кожного і кожної, хто досі працює на ворога або планує це зробити: перейдіть на сайт “Хочу к своим” та перегляньте профілі тих, хто поклався на слово російських кураторів. Їхній приклад дає вам шанс зробити правильний висновок і припинити співпрацю з ворогом.

Інакше ви опинитеся за гратами, забуті власним народом і покинуті своїми колишніми московськими “наставниками”, які зараз просять вас діяти проти українців і обіцяють золоті гори.

Не зволікайте. Заповнюйте спеціальні анкети на сайті “Хочу к своим” і чітко виконуйте отримані інструкції.

