Російські хакери зламали електронні адреси майже двохсот українських прокурорів.

За даними західних ЗМІ, які посилаються на команду експертів, що ведуть розслідування, росіяни атакували електронні адреси слідчих, які розслідують корупцію та шпигунство.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

The Insider повідомив, що пов’язані з Росією хакери зламали понад 170 облікових записів українських прокурорів та слідчих, отримавши доступ до офіційного листування та внутрішніх даних.

Дані про порушення були випадково оприлюднені. Їх виявили дослідники кіберзагроз з групи Ctrl-Alt-Intel, до складу якої входять експерти з Великої Британії та США. Витік включав журнали хакерських операцій та тисячі викрадених електронних листів. Експерти вважають, що кібератаки були спрямовані на отримання інформації про розслідування, що стосуються російських шпигунів та колаборантів, а також на отримання компрометуючих матеріалів на українських чиновників.

Згідно з оприлюдненими даними, російські хакери здійснили аналогічні атаки на облікові записи чиновників у Греції, Болгарії та Румунії.

