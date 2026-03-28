Хакери, пов’язані з Іраном, зламали особисту електронну скриньку директора ФБР Каша Пателя, опублікувавши в Інтернеті фотографії директора та інші документи, повідомили хакери та бюро в п’ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Хакерська група Handala Hack Team заявила, що Патель “тепер знайде своє ім’я серед списку успішно зламаних жертв”. Хакери опублікували серію особистих фотографій Пателя, який нюхає та курить сигари, їде в антикварному кабріолеті та кривиться, фотографуючись у дзеркалі з великою пляшкою рому.

Поряд із фотографіями Пателя, хакери опублікували вибірку з понад 300 електронних листів, які, схоже, містять поєднання особистого та робочого листування, що датується періодом між 2010 і 2019 роками.

ФБР підтвердило, що електронні листи Пателя були атаковані. У своїй заяві речник бюро Бен Вільямсон сказав: “Ми вжили всіх необхідних заходів для зменшення потенційних ризиків, пов’язаних з цією діяльністю”, і що дані, що стосуються цієї діяльності, мають “історичний характер і не містять жодної урядової інформації”.

Handala, яка позиціонує себе як група пропалестинських хакерів-мстителів, вважається західними дослідниками однією з кількох, яких використовують підрозділи кіберрозвідки іранського уряду.