Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

-Президент подякував за роботу нашої команди тут, в Еміратах. Для України це теж принципово важливо: терор ніде у світі не повинен брати гору. Захисту повинно бути достатньо всюди. Тому ми відкриті до спільної роботи, яка в стратегічній перспективі точно посилить наші народи та захист життя в наших державах.

Обговорили безпекову ситуацію в Еміратах, удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки, що прямо впливає на світовий ринок нафти. Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам.

Крім того, Зеленський зустрівся із нашими військовими, які зараз працюють в ОАЕ.

Обʼєднані Арабські Емірати. Уже кілька тижнів тут працюють українці, щоб надати допомогу в захисті життів. Зустрілися з представниками цієї нашої команди та обговорили перші результати й головні висновки з їхньої роботи в Еміратах і деякі пропозиції.

Наша спільна мета з партнерами – більше безпеки. Українці, на жаль, добре памʼятають, як це було, коли розпочалася повномасштабна агресія Росії проти нашої країни. Багато залежало від швидких та ефективних оборонних рішень. Сьогодні Україна не тільки потребує допомоги, а й сама готова підтримати тих, хто підтримує нас.

За цей час наші експерти провели зустрічі з представниками Сил безпеки й оборони ОАЕ. Хлопці працюють над посиленням захисту від повітряних загроз. Обговорили саме це перед моєю зустріччю з паном Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Вже є чітке розуміння того, як можна зміцнити систему захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах, інтегрувавши український досвід. Йдеться про комплексні рішення, які довели свою ефективність.

Подякував хлопцям за службу й за ту повагу, яка відчувається до України в регіоні. Наш народ заслуговує на цю повагу та дійсно є одним із тих, хто може повертати безпеку. Слава Україні!