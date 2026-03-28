Президент США Дональд Трамп збирається внести нові корективи у географію: прибравши на початку свого другого терміну Мексиканську затоку з карти, тепер республіканець вирішив узятися за Ормузьку протоку, пише ЛБ.

Водойма, що внаслідок світової енергетичної кризи стала відома кожному, хто навіть не відкривав атлас світу, має, на думку президента, “позбутися терористичного контролю Ірану”. Після чого Трамп вже має для неї нову назву – Американська. Або ж протока імені Трампа.

Всупереч логіці і здоровому глузду господар Білого дому вважає, що віддалена на тисячі кілометрів від Америки протока повинна стати Американською, бо саме США будуть гарантами безпеки судноплавства у цьому регіоні.

Водночас під час свого виступу на інвестиційному форму у Флориді Трамп одного разу назвав протоку Трампівською – і одразу ж заявив, що “фейкові ЗМІ називатимуть це обмовкою, але я дуже рідко помиляюсь у словах”.