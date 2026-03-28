Уряд Російської Федерації офіційно обмежив експорт автомобільного бензину для всіх учасників ринку. Про це в суботу, 28 березня, повідомляє Кореспондент.

Згідно з даними ЗМІ, нововведення набуде чинності з 1 квітня 2026 року за рішенням віцепрем’єра Олександра Новака і діятиме мінімум чотири місяці – до 31 липня.

Цей крок став результатом термінової наради, під час якої представники нафтової галузі визнали серйозний дефіцит пального на внутрішньому ринку. Причини кризи є комплексними:

Пошкодження НПЗ. Масштабні атаки на нафтопереробні потужності Росії суттєво вплинули на виробництво пального. Багато заводів не здатні відновити роботу через нестачу західного обладнання, постачання якого заблоковане санкціями.

Весняна посівна кампанія. Аграрний сектор потребує значних обсягів пального. Щоб запобігти продовольчій кризі та протестам фермерів, уряд змушений спрямовувати ресурси виключно для внутрішнього використання.

Зростання цін. Вартість пального на заправках почала стрімко зростати, випереджаючи рівень інфляції. Заборона експорту – спроба наситити ринок дефіцитним бензином і знизити соціальну напруженість.

Як зазначає ЗМІ, таке рішення стане важким ударом для російської економіки, адже експорт бензину є однією з ключових статей доходів, яка забезпечувала значні валютні надходження. Тепер ці фінансові потоки фактично припинено.

Скорочення доходів бюджету. Росія втратить значні суми, які планували спрямувати на підтримку військових дій.

Логістичні обмеження. Дефіцит пального може ускладнити транспортування військових вантажів, а також забезпечення пальним техніки угруповань, задіяних у військових конфліктах.

Таким чином, кожна тонна бензину, яка залишиться у країні, стане свідченням ефективності економічного та силового тиску на Росію з боку міжнародної спільноти. Колись сильний енергетичний гравець змушений переходити до режиму жорсткої економії, ставлячи внутрішню стабільність вище прибутків, зауважує видання.

Очікується, що якщо ситуація із відновленням нафтопереробних заводів не покращиться найближчим часом, заборона на експорт може бути подовжена і після липня 2026 року.