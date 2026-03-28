Вчора, 27 березня, помер диригент Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Олександр Посторонко.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці театру, передає Інше ТВ.

«Друзі, шановні глядачі.

З глибоким сумом повідомляємо, що вчора, 27 березня 2026 у Міжнародний день театру, відійшов у засвіти диригент Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії, яскравий музикант, фотограф та аранжувальник Олександр Посторонко.

Прощання з Олександром Івановичем відбудеться 29 березня 2026 року в сквері театру о 13:00

Вічна пам’ять», – мовиться в повідомленні.

