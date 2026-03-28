Третю добу поспіль тривають атаки на газовидобувні об’єкти Нафтогазу на Полтавщині, є загиблий працівник, повідомили у Групі Нафтогаз, пише УНН.

Уже третю добу поспіль російські війська масовано атакують газовидобувні активи Групи Нафтогаз на Полтавщині. Вночі та вранці ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах – повідомили у Нафтогазі.

“На жаль, під час однієї з атак росіяни вбили нашого колегу – 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок. Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня”, – зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

На місці, як вказано, працюють усі відповідні служби.

“Роботу атакованого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків”, – вказали у Нафтогазі.