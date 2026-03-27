26 березня 2026 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №276/2026 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного дня театру», в якому відзначені двоє миколаївців.

За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, вагомі творчі здобутки і високу професійну майстерність орденом “За заслуги” ІІІ ступеня нагороджено ВОРОНУ Миколу Павловича, комерційного директора Миколаївського академічного художнього драматичного театру.

Також присвоєно почесне звання “ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ” ХИЖНЯКУ Сергію Леонідовичу, заступникові директора – художньому керівнику з організації та обслуговування глядачів Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії.

