Держсекретар США Марко Рубіо назвав “брехнею” слова президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Про це Рубіо заявив під час короткої пресконференції.

У Рубіо запитали, чи справді США казали Зеленському, що гарантії безпеки залежать від відводу українських військ з Донбасу.

“Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда. Те, що йому сказали, є цілком очевидним: гарантії безпеки не можуть запрацювати, доки війна не закінчиться, бо інакше ви просто самі втягнетеся у війну.

Гаразд? Що таке гарантія безпеки? Це війська, готові втрутитися і забезпечити захист. Якщо запровадити це зараз, це означатиме, що ви самі входите у війну.

Йому це було сказано дуже чітко, і він мав би це зрозуміти: гарантії безпеки можливі лише після завершення війни. Але це не було прив’язано до вимоги віддати територію”, – сказав Рубіо.

А от спецпредставник РФ Кирило Дмітрієв заявив, що Зеленський нарешті все сказав так, як є. Про він сказав у коментарі для Reuters.

“Він нарешті зрозумів, що позиція США полягає в тому, що вони підтримають гарантії безпеки лише в тому випадку, якщо Україна піде з Донбасу”, – сказав Дмитрієв.

Схоже, що недипломатичне хамство Держсекретаря Рубіо викликане тим, що Зеленський озвучив те, що не повинен був називати публічно. Втім, це настільки вже не секрет для всіх, включно з лідерами Європи, що заперечувати це нерозумно. Хоча, можливо, Рубіо незадоволений тим, що формула, викладена Зеленським, була неповною. Вона мала звучати так: США можуть надати гарантії безпеки Україні тільки після закінчення війни, війна може закінчитися, якщо Україна вийде з Донбасу…