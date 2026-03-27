У Миколаєві відбулася екологічна акція, організована БФ «Карітас Миколаїв УГКЦ» у межах всеукраїнської ініціативи МБФ «Карітас України» «Бережи воду – піклуйся про майбутнє». Другий рік поспіль благодійний фонд ініціює таке прибирання, об’єднуючи людей навколо спільної справи. Локація акції залишилася незмінною – територія у мікрорайоні «Північний» поблизу храму Покрови Пресвятої Богородиці – від житлової забудови до берегової лінії річки Інгул.

За словами директора БФ “Карітас Миколаїв” і настоятеля храму Покрови Пресвятої Богородиці Тараса Павлюса, порівняно з минулим роком, цьогорічна акція мала більший відгук серед містян і не тільки.

– Минулого року більше 50 працівників «Карітас Миколаїв УГКЦ» вийшло, щоб прибрати територію. Цього разу працівників уже понад 70 чоловік. А також до нас долучилися віряни греко-католицької церкви, молодь, пластуни, волонтери, а також небайдужі миколаївці та переселенці. Ми радіємо, що такі акції допомогають нам об’єднуватися навколо добрих справ.

З інтернету про екоакцію дізналися сестри Аня і Ольга, які переїхали з Білозерки Херсонщині. Кажуть, що в Миколаєві вперше беруть участь у подібній толоці, а от на рідній Херсонщині постійно влаштовували мініприбирання.

– Ми жили біля води і кожного року робили подібне прибирання. Це звичка. Коли їдемо на риболовлю, беремо з собою сміттєві пакети: спершу прибираємо, а потім відпочиваємо. І після себе також прибираємо.

Ще одна учасниця акції Юлія прийшла прибирати разом із синами – Дмитром та Олександром. Вони перебралися до Миколаєва із Львівщини. Каже, спеціально взяла вихідний, щоб долучитися до акції, а також провести цей день разом із дітьми.

– Хто, як не ми? Треба подавати приклад молодому поколінню. Для дітей – це день із мамою.

Із дітьми на прибирання прийшла не лише Юлія. Тож по закінченню акції діти розвісили на деревах саморобні годівнички для птахів.

Упродовж 5-ти годин учасники зібрали понад 100 мішків сміття — переважно пластик, скло, метал, текстиль та будівельні відходи. За попередньою домовленістю, зібране сміття вивезе місцева влада. Організатори підкреслюють, що подібні ініціативи мають довготривалий ефект: вони формують екологічну свідомість, відповідальне ставлення до довкілля та культуру чистоти. І що важливо — ця культура формується не через заклики, а через особисту участь і спільну дію.

Автор – Тетяна Коренківська

