У своє професійне свято – Міжнародний день театру – колектив Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії долучився до зборів донатів на ЗСУ.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці театру, передає Інше ТВ.

«Ми завжди пам’ятаємо та підтримуємо тих, хто на фронті дає нам можливість працювати та зустрічатися з вами в стінах нашого мистецького храму.

Вже перерахували 60 000 гривень від колективу за наступними напрямками:

– 20 тис.грн. – працівнику театру, звукорежисеру, офіцеру ЗСУ Сергію Губі для 41 окремої механізованої бригади 3 батальйону окремого гранатометному взводу на мобільний інверторний генератор;

– 20 тис.грн. – на ремонт машини для 57 бригади 34 батальйону нашому провідному акторі Миколі Тамарянському, який з перших днів повномасштабного вторгнення доєднався до війська та продовжує службу вже 4 роки;

– 20 тис.грн. – Громадські організації «Справа Громад Миколаїв» на антидронові пончо для 3 механізованого батальйону 141 окремої механізованої бригади та на ремонт пікапа батальйону безпілотних авіаційних комплексів 56 Окремої мотопіхотної бригади.

Віримо у наші сили безпеки та оборони!

Слава Україні!», – мовиться в повідомленні Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії.

