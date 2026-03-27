Державні інспектори спільно з представниками Національної поліції та 26-го прикордонного загону виявили факт незаконного вилову водних біоресурсів у Тилігульському лимані.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

Так, 26 березня 2026 року в районі села Анатолівка Миколаївського району громадянин здійснив незаконний вилов 138 особин глосі (Platichthys flesus). За результатами фіксації правопорушення складено адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали буде направлено до районного суду для подальшого розгляду.

Розрахунок шкоди проведено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.09.2023 № 1042. Загальна сума збитків, завданих державі, склала 234,6 тис. грн.

