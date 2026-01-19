Заводський районний суд м. Миколаєва визнав порушника винним за ч. 1 ст. 249 КК України — незаконне зайняття рибним промислом.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу, передає Інше ТВ.

27 січня 2025 року на узбережжі Бузького лиману в мікрорайоні Мала Корениха здійснювався незаконний вилов водних біоресурсів із використанням заборонених знарядь лову. Під час огляду вилучено човен, чотири мисинові сітки та незаконно добуту рибу.

Суд призначив покарання у вигляді 1 року обмеження волі з випробувальним строком на 1 рік.

Також суд задовольнив позов Держекоінспекції Південно-Західного округу та постановив стягнути з порушника 1 339 328 грн шкоди, завданої довкіллю.

