АЕС зараз фактично залишилися єдиними джерелами генерації в країні, і якщо противник хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об’єкти, — вважає експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш»).

-Президент України та ГУР виступили із заявами про підготовку ударів по підстанціях на АЕС.

Дійсно, АЕС зараз фактично залишилися єдиними джерелами генерації електроенергії в країні, і якщо противник хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об’єкти.

Про що йдеться. Поруч з кожною АЕС є підстанція і комутаційні поля, які, скажімо так, “виводять” генеровану електроенергію з АЕС і направляють її в лінії електропередач, які сходяться до АЕС з різних боків. Фактично це частина інфраструктури АЕС. Підстанція і комутація іноді знаходяться за кілометр від реакторів, а іноді за 300 метрів!!!

Хоч росія і запевняє весь світ про “надточну” зброю, ми бачимо, що це не так. Кинжали потрапляють куди попало, точність крилатих ракет і балістики теж не ідеальна. Всі добре пам’ятають недавню трагедію в Тернополі, коли замість заводу “надточні” ракети потрапили в житловий будинок, пам’ятаємо ми і влучання по сусідніх будинках Києва при атаці на КБ “Луч”. Про “точні” Шахеди, які атакували ГЕС, а потрапили всі в житлові будинки Вишгорода, теж всі пам’ятаємо.

Я дуже сподіваюся на те, що у росіян вистачить розуму не намагатися атакувати атомні електростанції, тому що промах Іскандера або Кинжала може перетворитися на другий Чорнобиль. Фактично всі наші АЕС знаходяться поблизу або Білорусі, або окупованої території РФ, і можлива трагедія торкнеться всіх, переконаний експерт.