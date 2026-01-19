Обласний бюджет Миколаївщини на 2026 рік – 2 млрд 319 млн грн. Це на 8% більше, ніж у 2025-му.

«Зростання є, але треба говорити прямо: бюджет воєнного регіону – це завжди баланс між потребами і можливостями», – назвав і прокоментував основні показники бюджету Миколаївської області на 2026 рік начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Власні податкові надходження бюджету області становитимуть майже 1,86 млрд грн (+10% до минулого року).

«Це важливий сигнал: економіка області, попри всі ризики, працює. За видатками пріоритети незмінні. Найбільше коштів іде на освіту, соціальний захист, медицину. Окремо – підтримка сил безпеки й оборони.

Вперше в обласному бюджеті закладено фінансування 32 публічних інвестиційних проєктів – це 106 млн грн. Також передбачена підтримка малого бізнесу (10 млн.грн.), ветеранів, ВПО (34 млн.грн.) та резерв на підвищення зарплат педагогів (69 млн.грн.)», – зазначив Віталій Кім.

Основні показники:

освіта – близько 1,1 млрд грн;

соцзахист – 326 млн.грн.;

культура – 227 млн.грн.;

охорона здоров’я – 221 млн.грн.;

спорт – 107 млн.грн.

Як повідомляло Інше ТВ, бюджет Миколаївщини-2025 майже на 80 млн.грн. менше, ніж був затверджений бюджет області на 2024 рік. Зокрема, доходи обласного бюджету на 2025 рік затверджено у сумі 2 млрд. 43 млн. 276 тис. 116 грн. (у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1 млрд. 893 млн. 841,4 тис.грн., доходи спеціального фонду обласного бюджету − 149 млн. 434 тис. 716 грн.); видатки обласного бюджету – 2 млрд. 43 млн. 276 тис. 116 грн. (у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1 млрд. 883 млн. 912 тис. 592 грн. та видатки спеціального фонду обласного бюджету – 159 млн. 363 тис. 524 грн.).