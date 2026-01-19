Зловмисник обіцяв призовнику, що за грошову винагороду «допоможе» в оформленні довідки про фіктивну групу інвалідності, аби той мав підстави для подальшого зняття із військового обліку. Також фігурант брав на себе зобов’язання консультувати та радити як «безпечно» перетнути державний кордон. Слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до прокуратури. Подальшу долю фігуранта вирішить суд. За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Про це пише Поліція Миколаївської області.

У жовтні минулого року злочинну діяльність 45-річного чоловіка викрили слідчі Миколаївського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників регіонального управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник пропонував знайомим чоловікам допомогу в уникненні військової служби через вирішення питання щодо отримання клієнтом певної групи інвалідності за допомогою впливу на посадових осіб медзакладу. Також радив як безпечно перетнути державний кордон під час повномасштабної війни з рф. Тоді свої послуги ділок оцінив у 8 200 доларів США.

Після отримання першої частини коштів у сумі 4 200 доларів США правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку. В той час слідчі, за погодженням із прокуратурою, за сприяння порадами та вказівками незаконному переправленню осіб через державний кордон, а також за одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, повідомили зловмиснику про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Тоді суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нині слідчі Миколаївського райуправління поліції завершили розслідування кримінального провадження та передали обвинувальний акт до Окружної прокуратури міста Миколаєва, який прокурори затвердили та скерували до суду для розгляду по суті. Подальшу долю фігуранта вирішить суд. За скоєні злочини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.