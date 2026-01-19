Під час зимових свят колектив Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії традиційно проводив збір донатів для наших захисників і захисниць.

Як повідомили в театрі, під час показів новорічного шоу “Хід конем” актори збирали донати з власних зарплат та закликали долучитися до збору глядачів театру.

За декілька тижнів вдалося зібрати та перерахувати 120 тис. гривень, з яких:

30 тис. гривень – для провідного актора театру Миколи Тамарянського (57 бригада), який з перших днів повномасштабного вторгнення доєднався до війська та продовжує службу вже майже 4 роки;

30 тис. гривень – для Сергія Студзінського (35 бригада морської піхоти), брата заслуженого артиста України Євгена Студзінського;

35 тис. гривень – для громадської організації “Справа громад Миколаїв”, яка забезпечить оборонці на херсонському напрямку компонентами для дронів та якісною гумою для автівок;

25 тис. гривень – для 10 морської авіаційної бригади ім. Героя України І. Бедзая (на комплектацію сучасними аптечками фахівців групи бойового управління, зокрема авіанавідників).

«Ми безмежно вдячні всім захисникам і захисницям, нашим знайомим, родичам, друзям, колегам, які відстоюють територіальну цілісність і незалежність нашої держави, бо тільки завдяки їхній звитязі ми маємо можливість зустрічатися у стінах нашого мистецького храму!» – кажуть в театрі.

Як повідомляло Інше ТВ, 2025 року Миколаївський муздрамтеатр завдяки новорічним виставам направив на потреби ЗСУ 110 тис.грн.